Allagamenti troppo frequenti, incontro con Capriotti e la Ciip

Continua la battaglia degli abitanti di via Val Tesino, che sono da anni alla ricerca di sicurezza in caso di piogge intense che allagano la strada, gli scantinati, i garage e i piano terra. Nuovo incontro tra alcuni abitanti della via, capeggiati dal presidente di quartiere Luigi Piunti e da Ercole Speca, l’ingegner Davide Mauro Buzzelli della Ciip, il vice sindaco Tonino Capriotti e il tecnico comunale Nicola Antolini. Si è trattato di un colloquio molto sereno, durato circa un’ora, durante il quale sono state analizzate alcune soluzioni per porre riparo al problema. I residenti hanno ribadito la necessità di realizzare una nuova tubazione lungo tutta la via per porre fine alla questione che si trascina da decenni, mentre l’ingegner Antolini ha proposto un nuovo tentativo che consiste nella pulizia accurata della rete presente, con telecamere sonda. Va ricordato che la Ciip, nel mese di maggio, ha eseguito un intervento che non ha sortito gli effetti sperati. Dopo le lamentele dei residenti, i tecnici della Ciip avevano verificato che in via Val Tesino era presente un sistema di reti separate per le acque bianche e quelle nere. La rete delle acque bianche era stata collegata sulla linea principale delle acque nere di via Val Tiberina con una linea in contropendenza e che limitava lo smaltimento del sistema. Sembrava essere questa la causa degli allagamenti che la Ciip è andata a correggere. Purtroppo anche questo intervento non è servito a risolvere il problema che si è ripresentato durante le piogge del mese di giugno. Ora gli abitanti della Via insistono sulla realizzazione di una nuova tubazione, più capiente e della giusta pendenza, mentre il Comune intende fare un nuovo tentativo con la pulizia accurata di quella esistente.

Marcello Iezzi