All’Arena di Villa Vitali Sul palco stasera c’è Guè

Dopo Emis Killa, ecco un altro artista molto amato dai giovani che arriva nell’arena di Villa Vitali nell’ambito del cartellone di VillaInVita. Questa alle 21.30 è in programma la data zero del concerto di Guè. Si vede già il parco della villa nelle storie che l’artista condivide in questi giorni sui social, in occasione delle prove per la messa a punto del tour, per un viaggio che lo porterà in numerose piazze italiane. Rapper e produttore discografico, considerato ‘il vero padre nobile del rap italiano’, Guè è stato uno dei fondatori dei Club Dogo, gruppo hip hop attivo tra i primi anni duemila e la metà della decade seguente. A partire dal 2011 ha intrapreso una proficua carriera solista, nel corso della quale ha pubblicato nove dischi (di cui uno con Marracash). Fin dagli anni ‘90 Guè si impone nella nascente scena hip hop underground come uno dei talenti più cristallini del rap. Ad oggi ha realizzato un totale di nove lavori solisti in dodici anni, tutti entrati - come si legge nella sua biografia – nell’Olimpo della musica italiana sia in termini di certificazioni che di importanza per lo sviluppo dell’hip hop nostrano. Nel gennaio scorso è stato decretato l’artista italiano con più album nella Top 200 Italy di Spotify, con ben sei progetti in classifica. L’evento sarà un viaggio nella musica di Guè, tra passato e presente, per una serata di musica e parole da non perdere. L’evento si avvale della collaborazione di Best Eventi (tel. 085.9047726 www.besteventi.it)ed Eclissi Eventi (0733.865994 www.eclissieventi.it). Biglietti acquistabili alla biglietteria di Villa Vitali (anche prima dell’inizio dello spettacolo) presso i rivenditori ufficiali oppure online al seguente link https:bit.lyguefermo. Per info: 0733.865994 338.7177052 – [email protected]