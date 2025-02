All’Arena Squarcia c’è Alfa

Sarà Alfa il primo protagonista di Ascoli Summer Festival 2025 in programma nel prossimo mese di agosto. Lo ha annunciato direttamente il sindaco Marco Fioravanti. "C’è un filo rosso che ci unisce... con Alfa" ha dichiarato il primo cittadino rivelando il primo ospite dell’edizione 2025 dell’Ascoli Summer Festival, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Jam Session. Alfa salirà sul palco dell’Arena Squarcia lunedì 11 agosto 2025: "Un giovane ma già quotato artista – ha proseguito il sindaco – ai vertici delle classifiche musicali italiane, che siamo convinti riuscirà a gremire di ragazzi, e non solo, l’Arena Squarcia". I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle ore 14 di oggi. Alfa è lo pseudonimo di Andrea De Filippi. Cresciuto nel quartiere genovese di Quarto dei Mille, ha pubblicato finora tre album ed è un grande tifoso del Genoa. Nelle sue stesse parole, da giovane era timido, sovrappeso e bullizzato prima di trovare riscatto nella musica. Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore e rapper genovese ha annunciato qualche giorno fa il suo Alfa Summer Tour - Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato, una serie di concerti tra cui quello in programma allo Squarcia, che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono. L’annuncio di questo nuovo tour estivo arriva a un anno di distanza dall’uscita del suo terzo album.

Valerio Rosa