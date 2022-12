Allarme acqua dopo il guasto Operai Ciip tornano dalle ferie

La Ciip Vettore spera di restituire stamattina l’acqua corrente in tutti i comuni delle province di Ascoli e Fermo in special modo in quelli che dalle 17 del 25 dicembre stanno patendo gravi disagi a causa dell’interruzione dell’erogazione della risorsa idrica causata dal grave guasto alla pompa di un pozzo a Capodacqua, ad Arquata. L’intervento per risolvere il problema si è rivelato più complicato del previsto tanto che Ciip ha dovuto far rientrare tutti gli operai che erano a casa per le festività natalizie. Dal momento in cui il sistema di monitoraggio ha segnalato il guasto Ciip ha schierato sul campo 20 persone alle quali se ne aggiungono altre quattro di una ditta privata dotata di una gru con il braccio lungo, indispensabile per sollevare la pompa di profondità danneggiata che pesa oltre 400 chili e posizionare quella nuova.

Sono stati due giorni campali per tutti con l’obiettivo di riattivare nella serata di ieri il sistema idrico per fare quindi in modo che ristabilirlo durante la notte e restituire dunque l’acqua stamani. Ricordiamo che il guasto al pozzo di Capodacqua ha comportato una perdita di circa 80 litri di acqua al secondo in tutta la rete idrica ma ad essere state penalizzate sono state in particolare alcune zone dei comuni di Castel di Lama, Castorano, Offida, Spinetoli, Acquaviva Picena, Monteprandone, Grottammare, Cupra Marittima. Per il comune di Castorano la chiusura riguarda il serbatoio del Parco della Rimembranza che serve il centro urbano, San Silvestro e contrada Gaico. Ad Acquaviva è stato aperto il Centro Operativo Comunale. Per le persone impossibilitate a procurarsi l’acqua è stata messa a disposizione un’autobotte posizionata nel parcheggio davanti la farmacia, disponibile fino alla fine dell’emergenza.

Con la Ciip è stata anche valutato anche l’utilizzo delle autobotti per riempire il serbatoio principale, ma la soluzione non è stata considerata perseguibile in quanto, a serbatoio aperto, la richiesta d’acqua non è compatibile con quanto trasportabile. Nel comune di Monteprandone le autobotti sono state posizionate in via Leopardi e in piazza dell’Unità; le chiusure notturne sono riprese nelle zone servite dai serbatoi Bitossi, Colle Gioioso, Miramare e contrada Santa Maria delle Grazie. In tutto sono sei le autobotti al servizio delle zone dove si avvertono i maggiori disagi, tre messe a disposizione dalla Ciip e tre da una ditta privata del vicino Abruzzo.

Peppe Ercoli