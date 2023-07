Allarme anestesisti C’è chi torna dalla pensione

Situazione ancora difficile all’ospedale ‘Mazzoni’ per via della carenza di anestesisti. Carenza che sta continuando a comportare la riduzione, con un importante allungamento dell’attesa per gli interventi chirurgici programmati, delle sedute operatorie. Dall’ortopedia all’urologia, la chirurgia elettiva ha subito una drastica frenata con conseguenze negative nei confronti dei pazienti, molti dei quali da mesi in agenda per un intervento. Sembrerebbe, infatti, che ci siano ancora grosse difficoltà per la copertura dei turni a causa di assenze per lunga malattia, maternità e recessi. E a quei pochi anestesisti rimasti talvolta è richiesto anche il doppio turno.

La situazione, comunque, potrebbe a breve migliorare leggermente grazie al ritorno in servizio di due anestesisti andati in pensione. Il primo è Giulio Filipponi al quale, con determina di ieri del commissario straordinario dell’Ast di Ascoli, Maria Capalbo, gli è stato conferito un incarico di lavoro autonomo fino al prossimo 31 dicembre. Aiuti al nosocomio ascolano sarebbero però potuti arrivare anche dagli anestesisti dell’ospedale di San Benedetto dove l’organico è sicuramente più ampio, ma sembrerebbe che i professionisti della riviera vengano utilizzati per coprire i turni al Pronto soccorso.

Intanto, si è tenuto il secondo incontro tra la Rsu e la commissaria Capalbo, ormai agli sgoccioli del mandato. "Anche l’incontro odierno si è rivelato prolifico – dice il coordinatore della Rsu, Paolo Grassi – in quanto sono state presentate due proposte di regolamento che verranno vagliate nei prossimi giorni in seno alla Rsu. La prima è quella per le relazioni sindacali in cui si rammenta come e con quali tempi le delegazioni trattanti debbano relazionarsi sulle materie ad esse demandate dal Ccnl. La seconda proposta, atta a costituire un fondo apposito per le prestazioni aggiuntive, verrà esaminata nel dettaglio unitamente all’informativa circa il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive in virtù del recente incremento previsto per il dipartimento di emergenza-urgenza. La parte pubblica, dopo aver ribadito che le Peo 2021 non verranno pagate parzialmente, ma che dovranno essere riconosciute alla totalità degli aventi diritto, ha rimandato alla futura direzione generale il compito di liquidarle – la conclusione del coordinatore delle Rsu –. Ha inoltre ribadito la necessità di procedere quanto prima alla liquidazione delle risorse destinate alla premialità Covid, ferme da 3 anni".

Lorenza Cappelli