Allarme bomba. Attimi di paura al supermercato

Natale con suspance per l’allarme bomba scattato nel tardo pomeriggio di giovedì nello Spazio Conad di Grottammare.

I controlli eseguiti dai carabinieri del nucleo unità Cinofile e del nucleo Artificieri di Ancona hanno dato esito negativo. Procediamo per ordine. La telefonata che annunciava la presenza di una bomba all’interno del grande supermercato è arrivata giovedì pomeriggio intorno alle 18,30. Il titolare Primo Pignati ha subito chiamato i carabinieri della compagnia di San Benedetto che hanno avviato le indagini e gli accertamenti sul posto con un accurato sopralluogo in tutti i locali, lo spazio vendita, i magazzini ed i laboratori di lavorazione. Un intervento attuato però in modo estremamente discreto per evitare di creare allarmismo tra i presenti, mentre gli addetti ai lavori, con calma e a sangue freddi hanno proceduto alla chiusura anticipata del supermercato di una mezz’ora circa. Tutta l’attività è stata, in pratica, "sigillata" fino a ieri mattina, quando intorno alle 8,00 sono tornate sul posto le pattuglie dei militari dell’arma di San Benedetto che hanno bloccato l’accesso ai dipendenti ed ai clienti che a quel punto si sono allontanati dirigendosi verso altre attività commerciali del territorio.

Intorno alle 8,40, da Ancona sono arrivati artificieri e cinofili che si sono messi subito a lavoro iniziando con attenzione e cura l’ispezione sul lato est dello Spazio Conad, per terminare nel supermercato sul versante ovest dello stabile.

Gli specialisti dei carabinieri, com’era ipotizzabile, non hanno trovato alcuna traccia dell’ordigno che era stato preannunciato. Un falso allarme, per fortuna, ma che ha creato disagi ai clienti abituali costretti a recarsi in altri siti e danni al titolare dell’attività, che ora fa affidamento sulle indagini condotte dai carabinieri di San Benedetto. Nulla trapela sulla telefonata anonima perché ancora oggetto di accertamenti da parte delle autoritàcompetenti.

"Nel momento in cui è arrivata la telefonata mi trovavo da un’altra parte. Sono stato avvertito subito e di conseguenza abbiamo chiamato i carabinieri – afferma il Primo Pignati – Il supermercato a quell’ora era affollato di gente e dovevamo fare una scelta, lasciar correre, ipotizzando uno scherzo di pessimo gusto, oppure procedere per garantire la sicurezza dei clienti e del personale, sottoponendo l’attività a tutti i controlli necessari. Abbiamo subito optato per la sicurezza, perdendo più di due ore di incassi in questo periodo di feste".

Lo Spazio Conad ha riaperto alle ore 10 circa, appena i carabinieri dei reparti speciali hanno dato il via libera.

Marcello Iezzi