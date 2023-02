"Allarme cinghiali e volpi I rischi stanno aumentando"

L’invasione dei cinghiali sta diventando preoccupante. Questi grossi bestioni, che arrivano a pesare oltre un quintale non si fermano davanti a nulla: invadono campagne, strade, spiagge e ormai raggiungono tranquillamente le città mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Cosa si può fare per contrastare questo fenomeno? Lo abbiamo chiesto ad Eugenio Vendrame, il nuovo comandante della polizia provinciale di Ascoli.

Comandante, la presenza dei cinghiali in alcuni luoghi sta diventando un’emergenza?

"E’ un’emergenza nazionale. Abbiamo visto le immagini dell’animale lungo le spiagge di San Benedetto, ma il problema riguarda in particolar modo il versante di Ripatransone, Grottammare e Cupra Marittima. Si sta lavorando per mettere sotto controllo il fenomeno, abbiamo eseguito controlli e abbattimenti. E’ un problema di sicurezza, ma che affligge anche gli agricoltori, che si vedono distruggere i raccolti, un settore che già fa fatica ad andare avanti".

Che cosa sta succedendo?

"La natura si riprende i suoi spazi, ma incide anche il cambiamento climatico, gli animali con l’aumento delle temperature riescono a vivere più facilmente e a riprodursi. E’ un segnale di espansione della specie e ricerca di nuovi spazi e anche di cibo. Purtroppo gli animali selvatici trovano più facilmente da mangiare in città che nelle campagne. Al momento stiamo lavorando, con la collaborazione dell’Atc (Ambito territoriale di caccia). In questo periodo stiamo assistendo anche ad un’altra emergenza, che è quella dell’aumento delle volpi. Per gli stessi motivi dei cinghiali osserviamo un proliferare di questo animale che determina uno squilibrio ambientale, perché rendono difficile il ripopolamento di altri speci".

La cronaca di questi giorni racconta di cinghiali a spasso per la città.

"Il decreto legge dell’esecutivo permette di ampliare la possibilità per le Regioni di cacciare i cinghiali nell’intero periodo di caccia e prevedere la possibilità di abbattimento dei cinghiali anche nelle aree urbane. Tutto questo è stato recepito dalle Regione, ognuna delle quale con la collaborazione delle Province metterà a punto un regolamento. Anche la Provincia di Ascoli è coinvolta, nel frattempo stiamo facendo di tutto per controllare il fenomeno".

Che consiglio può dare, visto le immagini circolate sui video a quelle persone che si accostano con disinvoltura all’animale?

"Colgo l’occasione per ricordare a tutti, che i cinghiali non sono animali domestici, ma sono selvatici, quindi invito tutti a fare attenzione, non dargli da mangiare, non avvicinarli, è necessario fare molta attenzione e usare sempre buon senso e cautela".

Maria Grazia Lappa