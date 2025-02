Allarme furti in Vallata: "Sono riuscita a cacciare un ladro dalla mia casa"

Ladri come cavallette lungo la vallata del Tronto. Dopo i furti e tentati furti delle ultime settimane si scopre un caso a dir poco singolare. Una donna che vive sola nelle vicinanze del cimitero di Pagliare, usa come antifurto oggetti sistemati sui davanzali delle finestre e racconta di aver sventato un furto con una ‘cucchiara’ messa ad hoc sul davanzale della finestra della cucina, fatta cadere dal ladro che si stava introducendo in casa. La donna, ormai sulla sessantina, che vuole mantenere l’anonimato, la notte fra martedì e mercoledì, si è trovata a tu per tu con un malvivente incappucciato che stava entrando nel suo alloggio al primo piano. "Non avendo un allarme mi sono ingegnata mettendo degli oggetti vicino alle finestre e l’altra notte ne ho sentito cadere uno pochi minuti prima dell’una. Mi sono alzata senza accendere la luce e, piano piano, sono andata in cucina, dove mi sono trovata di fronte un uomo con un passamontagna in testa – racconta la donna – Mentre spingevo la finestra per respingerlo, il ladro si è tirato indietro e in quel momento dall’alloggio al piano terra si è acceso un faro innescato da un sensore, che ha illuminato tutta la zona. Il ladro è scappato, ma non ho visto in che direzione, perché non ho aperto la finestra temendo che fossero in due e che l’altro potesse essere nascosto sul balcone". La donna era ancora molto spaventata e racconta che qualche giorno prima aveva allontanato una persona che suonava insistentemente alla sua porta. La mattina dopo ha ritrovato sul muro, accanto all’ingresso dell’appartamento, un segno di vernice azzurro, che non aveva mai visto prima. "Non capisco cosa significhi quel segno lasciato sulla mia porta e se ha a che fare con il tentato furto. Certo, quella persona che mi ha suonato a lungo sul campanello, che muoveva la mano sinistra nella tasca, mentre armeggiava con una penna con quella destra, non aveva buone intenzioni. Mi ha chiamato per nome. Come faceva a saperlo se io non ho nulla scritto sul campanello? Quando ho aperto la porta per mandarlo via mi si avvicinava e mi diceva che doveva controllare qualcosa in casa. L’ho mandato via a brutto muso".

Marcello Iezzi