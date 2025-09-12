Allarme furti, potenziati i controlli: primi indizi dalla videosorveglianza

A seguito dell’ondata di furti che sta interessando Centobuchi, il territorio viene stretto nella morsa delle forze dell’ordine, in particolare i carabinieri con la collaborazione della polizia locale. Sotto il profilo delle indagini sono davvero pochi gli elementi che trapelano. La frequenza dei furti sta suscitando una ridda di voci che rischiano di causare un allarme sociale. Ieri circolava la notizia di un colpo, con effrazione di una grata posta a protezione di una finestra e perfino dell’arresto della banda. Notizie che non trovano riscontro da parte dei vertici comunali e delle forze dell’ordine. Si ha invece la certezza che da alcune delle 25 telecamere Ocr dislocate nel Comune qualche risultato sta arrivando. Nelle zone vicine alle vie maggiormente interessate dai furti, (via Verga, via Manzoni, via Beato Venanzio da Fabriano) le telecamere di videosorveglianza qualche targa sospetta l’ha rilevata e sono targhe di auto risultate rubate o prese a noleggio sulle quale gli investigatori dei carabinieri stanno già lavorando.

"Abbiamo intensificato i controlli diurni evidenziando la nostra presenza nei quartieri di Centobuchi sia a livello istituzionale e sia a livello di prevenzione – ha affermato il comandante della polizia locale Eugenio Vendrame – Anche la presenza di una sanzione per divieto di sosta sul parabrezza di un’auto, ad esempio, può essere un segnale per i ladri che quella zona viene monitorata dalle forze dell’ordine. Da questo fine settimana modificheremo alcune fasce orarie dei nostri servizi per mettere un pattuglia con orario che si estende dalle 16 alle 22, per dare man forte alle attività già messe in campo dai carabinieri con i quali stiamo collaborando mettendo a disposizione le immagini delle telecamere e coordinandoci nelle attività di controllo del territorio".

Marcello Iezzi