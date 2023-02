Allarme incendio in un canitere edile Attrezzi danneggiati

Allarme incendio in un cantiere all’incrocio fra via Gallo e via Laberinto, nel cuore di San Benedetto, proprio mentre stava ancora nevischiando. Le fiamme, intorno alle 7,30, sono divampate all’interno di un cassone dov’erano stati riposti attrezzi da lavoro. La prima ipotesi è che possa essersi trattato di un corto circuito, ma le cause sono ancora in corso d’accertamento, anche perché in quella zona, in passato, vi sono stati incendi di materiali lasciati fuori dalle attività commerciali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che in poco tempo hanno messo la situazione sotto controllo, prima che le fiamme potessero estendersi ad altri materiali presenti nel cantiere. L’intervento è terminato nel volgere di un’ora, il tempo necessario per bonificare il luogo. Sul posto sono poi arrivati i responsabili dell’impresa edile che hanno proseguito nell’opera di sistemazione dell’area e la conseguente valutazione dei danni.