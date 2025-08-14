Allarme inquinamento all’oasi Sentina, centinaia di pesci morti e agonizzanti

Ascoli, 14 agosto 2025 – Allarme inquinamento alla Sentina: nell’area naturalistica e oasi di importanza strategica per l’habitat e per la biodiversità nelle ultime ore è stata rilevata una consistente moria di pesci alla foce del canale consortile che costeggia il campo sportivo ‘Ciarrocchi’. Nella zona della battigia sono state trovate centinaia di carcasse e di pesci agonizzanti. L’allarme lanciato da alcuni frequentatori dell’area naturalistica, ha fatto scattare l’intervento di tutte le autorità competenti che hanno monitorato la delicata situazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali della compagnia di San Benedetto, il personale dell’Arpam di Ascoli Piceno e anche addetti dell’Ast di Ascoli.

Ognuno per le proprie competenze ha eseguito i controlli con prelievi di pesci morti, prelievi di acqua, ispezioni lungo il corso del canale fino a risalire all’origine. Al momento è presto stabilire le cause che hanno determinato il danno ambientale ed ancora più complicato stabilire la provenienza della presunta fonte inquinante. Dai primi accertamenti, secondo indiscrezioni, lungo il tratto del canale non sarebbero stati rilevati punti di immissione di eventuali scarichi. C’è da dire che il canale nasce a contatto con il corso del fiume Tronto, per cui risalire alla fonte non sarà cosa semplice.

Di certo gli addetti ai lavori per l’intera mattina di ieri hanno operato sul posto facendo accertamenti molto scrupolosi, con prelievi di ogni possibile elemento che potrebbe aver determinato il fenomeno. Va detto, a ogni modo, che la causa dell’accaduto va ricercata a monte, poiché i pesci morti o agonizzanti sono di acqua dolce, si tratta quasi esclusivamente di carpe. Il fenomeno ha causato la curiosità, ma anche la preoccupazione dei tanti bagnanti che affollano quel tratto di arenile e che hanno documentato fotograficamente quanto stava accadendo. In passato, in altri corsi d’acqua si sono verificati casi di moria di pesci e le analisi trovarono tracce di ammoniaca . Si tratta di una delle tante ipotesi, ovviamente, anche perché negli anni passati, nella stessa zona della Sentina si sono verificati casi di morte per anossia. Con il caldo l’acqua perde ossigeno e cambia perfino colore, determinando la moria di pesci. Per dare una risposta a quanto accaduto a nord della foce del Tronto ci sarà solo da attendere i risultati delle analisi sulle acqua e sui pesci che sono in corso nei laboratori dell’Arpam e dell’Istituto Zooprofilattico.