Allarme lupi e cinghiali, l’amministrazione incontra i cittadini

Gli avvistamenti di lupi e cinghiali lungo la fascia costiera e nell’immediato entroterra si susseguono suscitando un certo allarmismo nella popolazione. Da qui l’iniziativa del sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, che ha interessato l’assessore regionale e la polizia provinciale, convocando un incontro pubblico per illustrare la situazione ai cittadini e capire come poter risolvere la problematica. L’incontro, cui sono stati invitati anche i sindaci del territorio, interessati dal fenomeno, si terrà oggi alle 10 di oggi nel cinema Margherita di Cupra Marittima. Gli ultimi casi si riferiscono a Grottammare dove, nella zona del cimitero, dell’Oasi di Santa Maria ai Monti, ma anche a ridosso delle abitazione del quartiere ex Ferriera, sono stati visti lupi a spasso fra le abitazioni e le auto in sosta. Decine di residenti rinunciano a portare fuori i propri animali di affezione, anche dopo il rinvenimento dei resti di un capriolo in zona Cagliata. Un fenomeno particolarmente sentito, ritenuto anche di una certa pericolosità per le persone, che va affrontato in modo serio prima che accade qualcosa di grave. Troppi gli animali uccisi dai predatori anche vicino alle abitazioni periferiche.