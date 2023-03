Allarme per la chiesa: "Cadono pezzi di vetro da San Giuseppe"

Colli, i cittadini lanciano l’allarme sui social: "In via Primo Maggio è da circa dieci giorni che continuano a cadere pezzi di vetro dalle finestre della chiesa di San Giuseppe". I cittadini chiedono che le finestre vengano messe in sicurezza al più presto, inoltre che il tratto di marciapiede dove sono caduti i vetri venga pulito, soprattutto per salvaguardare bambini e ragazzi, visto che la chiesa si trova difronte la centrale piazza del Popolo, nelle vicinanze del parco Lega del Filo d’oro. La chiesa di San Giuseppe, dell’omonima frazione di Colli, ormai abbandonata da anni dovrà essere demolita per fare spazio a una costruzione più nuova e sicuramente più sicura. Il primo provvedimento è stato la demolizione del campanile; ora resta la grande cupola, in condizioni di degrado.