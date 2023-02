All’asilo nido comunale per Carnevale ’Ogni libro vale’

In vista delle festività del Carnevale l’Asilo Nido Comunale di Monteprandone ospita un incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare. L’iniziativa è curata dai volontari e dalle volontarie dell’associazione "Nati per Leggere" della Provincia di Ascoli Piceno ed è rivolta alle famiglie, ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni. L’incontro è stato intitolato "A Carnevale ogni lettura vale" e si terrà sabato prossimo, dalle ore 10 nella struttura di via dello Sport a Centobuchi. L’evento, che è patrocinato dal Comune, ed organizzato da Nati per Leggere della Provincia con la collaborazione della cooperativa Pagefha, che gestisce il nido comunale, è ad ingresso gratuito. Il presidio Nati per Leggere sul territorio è aperto nel novembre dello scorso anno nella sede dell’Asilo nido. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri 339.5031923 (Serena), 348.3109398 (Chiara).