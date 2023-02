Prima dell’alba Massignano è un paese fantasma, ingoiato dal buio. L’illuminazione pubblica nel centro storico e nelle periferie si spegne prima del sorgere del sole e gli abitanti devono usare le torce per andare in strada a prendere la macchina per recarsi a lavoro. La denuncia arriva da Michele Silla, confermata da altri residenti. "Le segnalazioni fanno riferimento a lamentele di operatori urbanistici che devono utilizzare le torce per poter svolgere le proprie mansioni – scrive Silla - Cittadini che escono di casa con la torcia in mano per salire in auto e recarsi a lavoro. La mancata illuminazione mette a rischio anche la sicurezza pubblica di coloro che si mettono in strada e che incontrano i ragazzi sulle piazzole di sosta in attesa di autobus per recarsi a scuola fuori provincia. Ma l’Amministrazione a cosa pensa? Sembrerebbe che si risparmia sulle spalle dei cittadini e si fa cassa sugli stessi con le tasse comunali. Neanche nel medioevo si ragionava così. Ho informato anche il conduttore di un noto programma televisivo, chissà che non ci venga a far visita". Il cittadino, a testimonianza, ha inviato alcune foto scattate alle 5,30. Un altro residente che si alza presto per andare a lavoro, racconta che mentre tutti gli altri paesi del circondario sono illuminati a Massignano è buio pesto.