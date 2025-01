Alle prese con il caro abitazioni: "Chi poteva comprare casa oggi non regge più la spesa"

Negli ultimi anni, il mercato immobiliare nel Piceno ha subito trasformazioni significative. Renato Troiani, storico immobiliarista con base sulla Riviera delle Palme, osserva che la capacità d’acquisto della clientela si è notevolmente ridotta. Un aspetto che sta cambiando radicalmente l’esigenza del cliente medio che inizia a rivolgersi più al mercato degli affitti che quello dell’acquisto. "Oggi la situazione è complicata. Il mercato procede in maniera rallentata sia nella fascia costiera, con abitazioni più appetibili e maggiormente costose, sia nell’entroterra ascolano, dove i prezzi sono comunque più accessibili", afferma Troiani.

Nel capoluogo la domanda di abitazioni in vendita non è elevata, e i prezzi più contenuti rispetto alla costa, ma l’andamento del mercato è comunque lento anche a causa delle difficoltà demografiche che si stanno vivendo nell’entroterra. Spostandosi verso est, in località come San Benedetto e Grottammare, la situazione diventa più complessa.

"Le abitazioni di fascia alta – sottolinea Troiani – mantengono un mercato stabile, poiché destinate a una clientela che aveva disponibilità economica sia vent’anni fa che oggi. Per il resto, la situazione è cambiata. Oggi è difficile vendere un appartamento nuovo a una famiglia ‘normale’ a causa dei prezzi elevati e della scarsa disponibilità di soluzioni accessibili, ossia appartamenti usati in buone condizioni con prezzi tra 150.000 e 200.000 euro".

Di fronte a queste cifre, cresce la richiesta di case in affitto. "Anche persone con stabilità economica, che quindici anni fa avrebbero acquistato un appartamento senza problemi, oggi, a causa della congiuntura economica e dell’aumento dei prezzi, preferiscono cercare soluzioni in affitto, ovviamente adeguate alle loro esigenze", conclude Troiani.

Questa tendenza è influenzata anche dalla conversione di numerosi hotel in residence, che ha incrementato l’offerta di abitazioni per il mercato turistico nelle zone vicine al lungomare. Questo fenomeno ha portato a una svalutazione nel mercato degli affitti stagionali per le strutture lontane dal mare, spingendo molti proprietari a optare per affitti a lungo termine. E così aumentando l’offerta dell’abitazione che è possibile affittare. "Abitazioni che però, per accedere ad un certo tipo di mercato, devono essere messe in condizioni di presentabilità" conclude Troiani.

Emidio Lattanzi