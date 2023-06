Alle teatro delle Energie i talenti dell’Utes

Facendo seguito alla mostra "Forme d’Arte – Note di Luce", presso la Palazzina Azzurra, e con lo stesso filo conduttore, nel tema della luce e dei contrasti cromatici, esprimibili anche attraverso la coreutica, la musica e la poesia, l’Utes organizza uno spettacolo dallo stesso titolo, presso il teatro delle Energie di Grottammare, stasera alle 21 per dare modo agli altri laboratori, quelli che non producono oggetti materiali ma performance artistiche, di esibirsi e di mostrare al pubblico gli esiti del loro impegno e della loro dedizione nella frequenza dei corsi. Lo spettacolo, infatti, sarà un contenitore in cui si alterneranno sul palco ballerini, musicisti e voci recitanti che si eserciteranno su brani poetici a tema. L’ingresso è gratuito