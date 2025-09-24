Alleanza educativa a Monsampolo: scuola, famiglie e territorio insieme

E’ un’alleanza virtuosa tra associazioni e realtà del territorio che da via ad un ampio ventaglio di iniziative che coniugano qualita formativa, inclusione sociale e partecipazione comunitaria, la cui capofila è l’associazione Kairos Odv di Monsampolo: una rete illustrata dalla presidente Simonetta Sgariglia, con Kronos impresa sociale di Monteprandone (rappresentata da Gabriella Viviano), Kos Group di Ascoli Piceno (rappresentata da Francesca Erculei), I Girasoli Odv di Acquaviva Picena, Looks Video (presente Ernesto Vagnoni) e Il Melograno di San Benedetto del Tronto (presente Adriana Larizza), per iniziative che uniscono qualità formativa, inclusione e partecipazione. Presso la sede della Kairos era presente anche Raffaella Gaspari, Referente Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0 per Marche e Abruzzo, che sostiene Kairos mettendo a disposizione i progetti più vicini e offre supporto all’oratorio, creando attività per la comunità. In più occasioni la Coop contribuisce anche con raccolte, donando risorse per sostenere le iniziative Kairos. Nel contesto scolastico, "Emancipa…Azione!!!" affronta Bes Dsa e difficoltà linguistiche legate anche all’aumento di alunni di origine straniera.

L’équipe riabilitativa, composta da logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tutor opera in copresenza con i docenti, per garantire apprendimenti personalizzati e inclusivi. L’offerta comprende, tutto gratuitamente, doposcuola, corsi di italiano per stranieri e proposte culturali e sociali: ’Note di Comunità’ usa la musica come linguaggio universale per superare barriere; ’Computer Facile: dal Pc all’iscrizione online’ accompagna adulti e genitori nell’alfabetizzazione digitale; ’English is Fun: Gioco e Dialogo’ adotta un approccio ludico all’inglese; ’Oratorio-Lab: Compiti e Gioco’ intreccia studio e attività ricreative, diventando riferimento per famiglie e ragazzi. Presso il Nido Il Giovane Older, inoltre, (appuntamento il 27 settembre alle ore 17.30, in via Toti 37) ’Cresciamo insieme: mamme e bebè in connessione’, spazio interculturale con laboratori relazionali e incontri mensili dedicati alle prime fasi della genitorialità. La collaborazione tra Kronos, Il Melograno e Kairos propone anche ’Il cerchio delle mamme con bimbe e bimbi’ e vari cors, in linea con Oms, Iss e Unicef, oltre a laboratori ludico-educativi. Informazioni 328 3554219.

Stefania Mezzina