Allega foto sexy della moglie nella pratica del divorzio: ascolano a processo

Si sarebbe appropriato di foto sexy della ex moglie e le avrebbe allegate alla pratica di divorzio depositandole presso la cancelleria del tribunale. Per questo motivo un ascolano è finito sotto processo. Davanti al giudice Domizia Proietti deve rispondere di violazione, sottrazione, soppressione di corrispondenza e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. A raccontare quanto accaduto è stata la donna che ieri è salita sul banco dei testimoni per riferire nel dettaglio quanto già sporto in denuncia. Ha raccontato che durante la separazione il suo legale le ha riferito che nella cancelleria del tribunale di Ascoli erano state depositate dal marito alcune foto di lei in atteggiamenti sexy. "Io non l’ho assolutamente autorizzato e non gliele ho inviate sul suo telefono; per cui – ha spiegato la donna – suppongo che lui se ne sia appropriato quando una sera mi sono sentita male, sono stata portata in ospedale e il mio smartphone è rimasto a casa". La donna ha anche detto di non aver condiviso con nessuno le foto, a parte una nipote con la quale amava scambiare istantanee. Foto sensuali che la ritraevano comunque sempre da sola e di cui l’ex marito non era stato posto a conoscenza e, tantomeno, le aveva scattate lui. Una testimonianza sofferta tanto che il giudice più volte ha invitato la donna a rimanere calma e non agitarsi. "Questa vicenda mi ha creato tanta sofferenza, ancora oggi ne soffro e me ne vergogno" ha spiegato al giudice la donna.