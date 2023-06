Allenamenti gratuiti per gli over 65

‘Rubgy per tutti sempre attivi’. È questa l’iniziativa lanciata dagli Amatori Rugby Ascoli, aderendo al progetto voluto dalla Federazione italiana rugby e dal ministero dello Sport, rivolto agli over 65 che ha preso il via a partire dallo scorso 23 maggio. Ogni martedì e venerdì, dalle ore 19 alle 20, alla Fainplast rugby Arena (ex campo Aurini), si svolgeranno allenamenti di attività motoria con la supervisione di un preparatore atletico con laurea in scienze motorie e sportive. L’attività specifica prevista per gli over 65 sarà completamente gratuita ed aperta a tutti. Anche a coloro che non hanno mai praticato il rugby o altra attività sportiva, senza alcun tipo di distinzione tra uomini e donne. Negli appuntamenti previsti si potrà usufruire di spogliatoi e docce. Per prendere parte alle attività programmate i partecipanti dovranno soltanto provvedere a compilare un modulo d’iscrizione con contestuale tesseramento, sempre gratuiti. La realtà rugbistica ascolana è stata tra le prime in Italia ad aver voluto abbracciare il progetto al quale ad oggi si contano soltanto 18 società nazionali aderenti.