All’Enoteca regionale un incontro per genitori

Offida, martedì 20 febbraio, alle 18.15, nell’Enoteca regionale delle Marche l’amministrazione comunale invita a partecipare ad un incontro di in-formazione ‘Aiutami a diventare grande’ in cui il dottor Alberto Pellai medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, dialogherà con Valter Chiani responsabile dei servizi alla persona del comune di Pesaro. L’incontro sarà per genitori, educatori e docenti, un’occasione di riflessione sui tanti interrogativi aperti sullo sviluppo, sul benessere e sulla crescita di bambini e ragazzi nel mondo digitale ed ipertecnologico in cui viviamo e sul ruolo che giocano gli adulti in famiglia, a scuola, nella comunità. Info 0736/888707.