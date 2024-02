Allergologia, rischio chiusura:: "Spauracchio trasferimento"

Che fine farà l’ambulatorio di Allergologia del ‘Madonna del Soccorso’? Il servizio verrà trasferito ad Ascoli? Anche se nessuna decisione o atto ufficiale è stato emanato in proposito, la difficoltà di coprire la carenza di personale esporrebbe l’Allergologia al rischio di dislocamento. L’allarme è stato lanciato dal circolo nord del Pd: "Per l’Allergologia il problema è legato al personale che va in pensione – afferma la portavoce Gilda Bisceglia – quindi fonti attendibili riferiscono che potrebbe essere chiusa e trasferita ad Ascoli". E in effetti la penuria di specialisti emerge anche dalla lettura degli atti recentemente licenziati dall’Ast 5. Il 5 dicembre, ad esempio, veniva accolta la richiesta di cessazione del rapporto convenzionale depositata da uno specialista allergologo, assunto a tempo indeterminato all’ospedale di San Benedetto, e contestualmente ne veniva fissato al 31 gennaio l’ultimo giorno di servizio. Nella stessa determina si specificava che "a seguito della cessazione dall’incarico di cui sopra, risulteranno vacanti, nella branca di Allergologia nel distretto di San Benedetto, 30 ore settimanali, per le quali è necessario provvedere ai conseguenti adempimenti ai fini della loro copertura definitiva". Tradotto, già allora era chiaro che sarebbe stato necessario fare nuovi bandi. Procedendo a ritroso, la necessità di assumere allergologi in riviera risulta sempre più evidente. A metà luglio, infatti, veniva indetto un avviso pubblico per assumere questo tipo di specialisti "al fine di garantire gli standard quali-quantitativi – recita il bando - previsti dai livelli essenziali di assistenza ed il recupero delle liste d’attesa, in particolare per le visite allergologiche, presso l’unità operativa complessa di Medicina trasfusionale". All’avviso rispondeva una sola dottoressa, che quindi veniva impiegata a supporto delle attività del ‘Madonna del Soccorso’ fino al 31 dicembre. L’istruttoria del procedimento non avrebbe potuto essere più chiara: la ricerca di uno specialista era stata richiesta "a fronte delle criticità emerse nell’ambito dell’unità di Medicina trasfusionale con particolare riferimento alle visite allergologiche, inserite nel piano regionale per le liste d’attesa" e in quanto era stata "verificata l’impossibilità di individuare specialisti convenzionati e l’assenza di graduatorie utilizzabili in ambito". Dopo il temporaneo ridimensionamento della Murg, la questione è destinata a suscitare nuove polemiche.

Giuseppe Di Marco