Allerta arancione Alberi crollati e frane Attenzione su Tronto, Tesino e Menocchia

Strade franate, alberi caduti sulle carreggiate, corsi d’acqua osservati speciali, scuole chiuse a Ripatransone, Centri Operativi Comunali (Coc) aperti in tutti i comuni dopo l’allerta meteo arancione diramata nel pomeriggio di ieri dalla Protezione civile regionale. Tutto il territorio è sotto stretto monitoraggio fino al pomeriggio di oggi. Fari puntati sul Tronto (colmo in alcuni tratti), mentre la Protezione civile di Grottammare tiene sotto controllo il Tesino. Alcuni smottamenti di terriccio sono segnalati lungo la Valtesino e in alcune strade comunali collinari zona Montesecco. A poche ore dall’insediamento, il sindaco Alessandro Rocchi ha disposto il controllo dello stato di tutte le pinete cittadine e di tutti i sottopassi ferroviari, con particolare attenzione a quelli di viale Ballestra, via Marche e Via Alighieri; dei fossi: del Cimitero, Sgariglia, delle Tavole e Santa Lucia; del corso del torrente Tesino, nell’intero tratto comunale e i ponti che lo attraversano, con particolare attenzione alle zone di maggiore erosione a monte del ponte di Bore Tesino. A Ripatransone il sindaco Lucciarini ha disposto la chiusura di tutte le scuole nella giornata di oggi, compreso l’asilo nido. Molte strade interessate da smottamenti, dove sono in corso interventi della ditta De Angelis, incaricata dal sindaco di mettere in sicurezza le arterie: Case Rosse, Montebove, Santo Stefano, Cabiano, Provinciale Cuprense, Sant’Egidio, Fonte Maggio.

A Massignano chiusa la strada comunale Fonte Vecchia per la caduta di un albero nella mattina di ieri, chiusa la provinciale San Michele a Villa Santi, dove c’è il pontino di ferro. A Montefiore dell’Aso chiusa la provinciale Montevarmine dopo la chiesa di Santa Maria della Fede verso Carassai. Operai a lavoro dalle sette di ieri per liberare le strade comunali dagli smottamenti. A Cupra osservato speciale il torrente Menocchia. Coc aperti anche ad Ascoli, Montalto e a Monteprandone per il monitoraggio del territorio. Vigili del fuoco all’opera in tutta la provincia. A San Benedetto hanno rimosso il ramo di un albero che si è abbattuto su un’auto in sosta di fronte al Big Caffè, in via Sauro, a Porto d’Ascoli, due alberi pericolanti abbattuti lungo la provinciale che da Ragnola conduce a Monteprandone, altri alberi pericolanti sono stati abbattuti lungo la Valmenocchia, lungo la Valdaso in comune di Carassai e un pino caduto in zona Querciaferrata a Ripatransone. La costa è flagellata da una violenta mareggiata.

Marcello Iezzi