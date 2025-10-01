Allerta meteo e decalogo. Niente auto e seminterrati. Attenzione ai quadri elettrici

Alla luce dell’allerta meteo diramata per oggi dalla protezione civile regionale, il Comune di San Benedetto sceglie la massima cautela e ricorda le buone pratiche da osservare durante gli eventi temporaleschi. Del resto a causa della crisi climatica in atto gli eventi atmosferici sono sempre più violenti, e le precipitazioni capaci di fare danni – se non peggio – sono sempre più frequenti. Questo è dovuto in particolare alle masse di aria fredda che arrivando dal nord si scontrano con il calore eccessivo dei mari, in particolare di quello Adriatico, che anche quest’estate ha superato la sua temperatura media per diversi giorni a causa del riscaldamento globale provocato dall’attività dell’uomo.

Il Comune ha emanato un decalogo. Ricorda di non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni né di uscire per mettere al sicuro l’auto: si rischia la vita. E ancora, chi si trova in un seminterrato o al piano terra, bisogna salire ai piani superiori, evitando l’ascensore perché si può bloccare. Sembrano consigli inutili, ma dobbiamo ricordare che in caso di eventi estremi è facile farsi prendere dal panico. Bisogna pensare anche ad aiutare anziani e disabili che si trovano nell’edificio.

Altre precauzioni: chiudere il gas, disattivare l’impianto elettrico, non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Si consiglia anche di non bere acqua dal rubinetto che potrebbe essere contaminata così come di limitare l’uso del cellulare perché tenere libere le linee facilita i soccorsi e di tenersi informati. All’aperto, allontanarsi dalla zona allagata e non sottovalutare la velocità dell’acqua, raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata – ad esempio i piani superiori di un edificio – evitando però pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.

Attenzione a dove si cammina: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc. Infine, anche se sembra scontato, evitare l’auto, perché anche pochi centimetri d’acqua possono far perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: è così che si rimane intrappolati. Infine, evitare sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.