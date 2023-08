Allevamenti intensivi, scatta il flash mob

A San Benedetto flashmob di protesta contro le informazioni diffuse da Coldiretti, sulla carne naturale e sintetica. Gli attivisti, con una serie di cartelli, hanno evidenziato la "mistificazione della realtà che è stata compiuta connotando la carne cosiddetta naturale come cibo che fa bene alla salute, all’ambiente e agli animali e la carne sintetica come il male assoluto utilizzando scientemente un termine improprio poiché quello corretto è carne coltivata ovvero derivante da esseri viventi e non prodotta artificialmente – affermano gli attivisti tramite la portavoce Martina Galloppa –. Per la produzione di 1 kg di carne occorrono 50.000 litri di acqua, 12 mq di consumo di suolo, 60 kg di CO2. Per non parlare di come vengono considerati gli animali negli allevamenti intensivi".