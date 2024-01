Allevatori e agricoltori: "Caro energia, non ce la facciamo più"

Il caro gasolio fa affondare allevatori e agricoltori. I prezzi dell’energia stanno mettendo a dura prova diversi settori, in particolare il mondo agricolo, un settore su cui lavorano tantissime persone e proprio per questo gli agricoltori e gli allevatori si sono riuniti per promuovere una manifestazione in sintonia con i colleghi tedeschi e francesi. Si è tenuta giovedì sera, nel ristorante Santa Lucia di Appignano del Tronto una riunione per discutere varie problematiche inerenti il settore e soprattutto per valutare il da farsi. Sul piatto della discussione l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia che mette a rischio la sopravvivenza degli allevamenti. "L’aumento dei prezzi delle materie prime – dichiarano –, dai mangimi, al gasolio e agli imballaggi, e delle tariffe energetiche mette a rischio la sopravvivenza degli allevamenti, anche i tagli sulla Pac fanno vacillare il settore. Occorre prendere atto che al momento gli allevatori italiani stanno producendo in perdita. Aumenta l’energia in maniera esponenziale, aumentano i costi di produzione _ e per non fallire o lavorare sotto-costo gli agricoltori e gli allevatori aumentano i prodotti primarie dell’alimentazione delle famiglie, quelle da mettere in carrello per sopravvivere. Abbiamo promosso questa riunione senza la presenza di associazioni sindacali per decidere il da farsi. Siamo costretti a manifestare per far sentire la nostra voce, presto organizzeremo una manifestazione in piazza con i trattori".

m.g.l.