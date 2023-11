Allianz Milano, serve una vittoria. Piazza: "Chiedo pazienza, ma ci siamo"

L’Allianz Milano è abituata a partire in sordina. Come successo l’anno scorso, l’inizio non è stato dei migliori. Alla prima contro Modena, i ragazzi di Piazza hanno gettato al vento l’occasione di portare subito a casa tre punti, accontentandosi solo di uno.

Alla seconda, primo set a parte, non sono mai riusciti a contrastare Piacenza. Oggi, a Latina, si spera possa essere buona la terza. I lombardi scendono in campo alle 18.00 contro Cisterna Volley con l’obiettivo primario di smuovere la classifica e arrivare al successo. I pontini, invece, sono reduci dalla sconfitta contro la neopromossa Catania e dalla vittoria al tie – break contro Trento.

La compagine guidata da Falasca è cambiata (ha ceduto all’Allianz Dirlic e Catania) e cerca ancora, come Milano, la giusta chimica tra i vari membri del roster. "Ci aspetta un’altra partita da vivere come un passaggio -– ha detto coach Roberto Piazza - un importante step per conoscerci meglio e crescere insieme. Sono consapevole di quello che potremo fare come squadra, ma ci dobbiamo arrivare passo dopo passo. Dall’altra parte troviamo una formazione ricca di giovani talenti e di giocatori di grande esperienza. Saremo su un campo che anche nel recente passato ci ha visto spesso deficitari. L’unica cosa che ho chiesto ai giocatori è di affrontare la partita per così dire con il coltello tra i denti. Nella consapevolezza che stiamo crescendo tutti insieme".

Da capire se in regia si avvicini o meno il ritorno di Paolo Porro. Il palleggiatore genovese si è fermato durante il preseason per una lesione del retto femorale alla coscia sinistra. I tempi di recupero stimato si attestavano sui 20 giorni e a breve l’alzatore dovrebbe rivedersi in campo. In questo inizio di Superlega, Zonta, proveniente dall’A3, se l’è cavata egregiamente, ma avere a disposizione uno dei migliori prospetti italiani darebbe qualcosa in più in termini di fantasia. Si aspetta poi una prestazione all’altezza della sua fama da parte di Kaziyski.

Domenica scorsa, il bulgaro non ha di certo brillato a differenza dell’opposto croato Dirlic, sicuramente il migliore in campo per i suoi. Contro gli emiliani, è venuto a mancare pure l’apporto del centro (con Loser che, come gli schiacciatori Ishikawa e Melgarejo sta pagando le fatiche con la Nazionale).

Solo da un paio di settimane l’allenatore milanese Piazza ha a disposizione tutti i suoi, bisogna quindi pazientare e sperare che arrivino i primi punti. La partita del palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina sarà visibile dalle 18.00 in diretta su Rai Sport e sul sito Volleyballworld.tv. C’è invece tempo fino a domani per aderire alla Campagna abbonamenti per vedere tutte le partite di Allianz Milano. Per informazioni e prezzi www.powervolleymilano.itabbonamenti