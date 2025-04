"All’inizio eravamo noi la squadra da battere,. Rozzi voleva prendermi"

In questi giorni di festa e di entusiasmo per una promozione che ha il sapore del calcio di tanti anni fa, il pensiero vola inevitabilmente alla possibilità di tornare a giocare, dopo 40 anni, il derby tra Sambenedettese e Ascoli. E tra chi ha scritto importanti pagine della storia di quelle gare c’è Paolo Beni, 88 anni appena compiuti. Toscano di nascita, sambenedettese d’adozione, approdò in Riviera nel 1960 e da allora non è più andato via. Nel suo bagaglio, sedici derby ufficiali, oltre a quelli estivi visto che, come ricorda lui stesso, "prima si facevano anche le amichevoli". Di quei sedici scontri Beni colleziona sette pareggi, sei vittorie e tre sconfitte. "Quando sono arrivato qui la squadra da battere era la Samb. Poi, con l’accoppiata Rozzi-Mazzone, ma anche con Campanini, hanno fatto il salto di qualità e negli ultimi anni abbiamo iniziato a soffrire. Prima, di fatto, la squadra più forte era sempre la nostra. Magari potevi pareggiare, ma il gioco era rossoblu". Parole che suonano come un inno al passato, a un’epoca di rivalità viva e genuina. Tra i tanti derby impressi nella memoria, uno però lo vorrebbe cancellare: quello tragico in cui perse la vita il portiere bianconero Roberto Strulli, anche lui toscano. Un dolore che il tempo non ha mai cancellato in nessuna delle due città. Accanto alle ombre, ci sono però anche lampi di pura emozione, come il famoso ’derby della neve’ del 7 marzo 1971. Ma Beni sottolinea che il derby era sempre "una partita particolare. Non era un derby come gli altri. Quando si avvicinava la partita tra Sambenedettese e Ascoli, ne parlavano anche persone alle quali del calcio non importava nulla. Era un fenomeno sociale". Era un’epoca in cui la rivalità era autentica, ma non cieca. Oggi i tempi sono cambiati ma il Capitano, come tutti lo chiamano ancora oggi a San Benedetto, sottolinea come, in vista di un probabile incontro tra le due squadrai l prossimo anno, "vietare la trasferta o giocare senza pubblico sarebbe davvero triste".

Il tempo ha cambiato le regole del gioco, ma non il cuore di chi quelle sfide le ha vissute. Beni la pensa esattamente come Carletto Mazzone: "Chi ha giocato Samb-Ascoli non ha paura di nulla". Un’affermazione che racchiude l’essenza di uno dei derby più sentiti d’Italia. Tra i ricordi più cari, anche il rapporto di amicizia con lo stesso Mazzone: "Con lui c’era un bellissimo rapporto. Era un grande professionista. Ricordo che a Coverciano mi dissero, in tempi non sospetti, che quell’uomo era nato per fare l’allenatore". E non mancò nemmeno un legame sincero con Costantino Rozzi, storico presidente dell’Ascoli, che arrivò persino a proporgli un ruolo da allenatore in seconda: "Mi disse che voleva portarmi ad Ascoli, ma a San Benedetto non me lo avrebbero mai perdonato".

Emidio Lattanzi