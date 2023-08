All’insegna dell’inclusione "E’ una giornata di festa"

Alla vigilia del test-match Italia-Romania di rugby in programma questo pomeriggio alle 18.30 allo stadio Riviera delle Palme, era arrivata la dura protesta del Professor Domenico Tossichetti delegato provinciale del Comitato Italiano Paraolimpico. Una protesta legata dal mancato accreditamento di un gruppo di persone con disabilità e dei rispettivi accompagnatori. Diciamo subito, che la Federazione non è rimasta insensibile alle lamentele e, alla fine, ha risolto il caso mostrando grande disponibilità nonostante lo sfogo del Delegato CIP fosse stato parecchio ‘rumoroso’. Nonostante avessero compilato il relativo modulo, allegando il certificato di invalidità, il delegato CIP si era visto negare l’accesso per carenza di spazi adeguati. "Sinceramente sono molto scocciato da questa situazione – aveva dichiarato il Professor Tossichetti – siccome sono anche il Delegato Provinciale del Comitati Italiano Paraolimpico per la provincia di Ascoli Piceno, farò le mie rimostranze al Comitato Regionale e a quello Nazionale perché sinceramente non posso tollerare che la cosa finisca qui. Avevo organizzato una giornata di sport, di fair-play e di socializzazione con alcuni ragazzi e adulti disabili di un Centro di Ospitalità di San Benedetto, per vedere la partita e invece non ci faranno entrare. Una cosa mai capitata in tanti anni in cui facciamo la richiesta alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per le gare di Serie B e C, ma anche per le partite dei Dilettanti. Quando la Nazionale di rugby è stata ospite allo stadio Del Duca di Ascoli, questi problemi non li abbiamo avuti. C’è stato sempre un occhio di riguardo per le persone con disabilità. Cosa è cambiato adesso? Uno sport come il rugby non può perdersi in queste situazioni. Non so quante persone sono state veramente autorizzate, ma credo che non sia giusto tenere fuori dallo stadio noi disabili". La risposta ufficiale dell’ufficio stampa della Federazione Italiana Rugby, è stata comunque tempestiva nonostante sia stato comunque ribadita la versione fornita al Professor Tossichetti. "Purtroppo, qui allo stadio Riviera delle Palme, abbiamo un numero ridotto di posti a disposizione per i disabili – ha dichiarato Andrea Cimbrico, responsabile dell’Ufficio Comunicazione della Federazione Italiana Rugby – e una volta esauriti quegli spazi non possiamo rilasciare altri biglietti. Non è neanche un numero proporzionale alla capienza dello stadio, è proprio che nello spazio riservato, ci sono questi posti disponibili per le persone con disabilità e i loro accompagnatori e una volta terminati non possiamo concederne altri. Nonostante la richiesta di accredito del signor Domenico Tossichetti, sia stata inviata mercoledì sera a mezzanotte e che la risposta l’abbiamo poi spedita via mail la mattina di giovedì, ci siamo attivati per risolvere il problema che si era creato e abbiamo trovato una soluzione perché sia comunque una bella giornata di sport per tutti".

v.r.