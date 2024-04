Allo chalet Gabbiano lo spettacolo ’Il canto del pane’

Nello chalet Il Gabbiano di Cupra sabato 13 Sabato aprile, alle ore 18.30, va in scena un originale spettacolo fatto di canti e narrazioni, dove il pubblico viene coinvolto con la degustazione di prodotti da forno preparati per l’occasione. La rappresentazione si intitola "Il canto del pane, partitura per voci e lievitazione" di e con Frida Neri e Lucilio Santoni. Nello stabilimento balneare di Pietro Aureli, il pubblico siederà a ferro di cavallo attorno agli artisti, che lo guidano in un viaggio nella grande storia del pane, ricca di sapienza e poesia, d’arte e di fede, che abbraccia l’intera storia dell’umanità. Gli spettatori sono invitati a inebriarsi del profumo sacro e a partecipare a una degustazione di prodotti da forno preparati dalla Forneria Tassotti e illustrati da Simone Pieragostini dell’associazione Panificatori Piceni. Il numero dei posti è limitato, per cui ingresso è solo su prenotazione (tel. 331 4467141). Dal mese di maggio, Lucilio Santoni, operatore culturale di Cupra Marittima, sarà in tournée in tutta Italia, insieme a Giorgio Colangeli, con una conferenza-spettacolo sul valore dei libri e della lettura. Un progetto del Centro per il Libro, del Ministero della Cultura.