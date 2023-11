Allo chalet Savana l’incontro con Mariani

Domenica prossima alle 10 ultimo appuntamento della rassegna ’Librarsi’ per poi ripartire nella primavera 2024. In occasione del pranzo augurale di fine anno dell’Associazione Lido degli Aranci, si terrà presso lo chalet Savana a Grottammare un incontro speciale, con a seguire pranzo per chi volesse, con il ’mangiologo’ della Rai, Mauro Mario Mariani, medico chirurgo, specialista in angiologia e da sempre dedito alla prevenzione, alla diagnostica e alla riabilitazione delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene, dei linfatici e del microcircolo dei vari organi e apparati, dando prima importanza all’alimentazione nelle sue proposte terapeutiche. Nel corso della mattinata Mariani si racconterà illustrando i suoi tre libri, con aneddoti anche della sua vita sotto i riflettori. ’Questo sono Io’ infatti è il titolo dell’appuntamento, tra gusto e benessere, a ingresso libero. Prossimo appuntamento della Lido il 15 dicembre a Ripatransone, teatro Mercantini con il Gran Gala della Croce Azzurra di Ripa e Cossignano con l’evento ’Natale Sott’a la capanna’. Con Nduccio e Angelo Carestia.