Allo Squarcia si scaldano i motori Primo test di prove a porte chiuse

È ancora febbraio, ma ad Ascoli è già tempo di Quintana. In netto anticipo rispetto agli anni passati, infatti, si stanno per riaprire le porte dello Squarcia. Il campo dei giochi è pronto ad ospitare la prima sessione delle prove dei cavalieri, rigorosamente a porte chiuse, in programma tra sabato e domenica. Una seduta di test che consentirà ai binomi di riprendere confidenza con la pista, a sei mesi dalla giostra dello scorso agosto, vinta da Luca Innocenzi per il sestiere di Porta Solestà in sella alla purosangue Katy Way. "Vorremmo offrire ai cavalieri una sessione in più, rispetto all’anno scorso, per potersi allenare, visto che molti di loro hanno rinnovato il parco cavalli e c’è anche un volto nuovo", aveva anticipato nelle scorse settimane il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. E così, alla fine, è stato. Il programma della prima sedute di prove è stato ufficializzato martedì sera, durante un incontro che lo stesso Massetti ha avuto con i rappresentanti dei sestieri. Ogni sestiere avrà a disposizione un’ora di tempo da sfruttare come meglio ritiene opportuno. Si comincerà sabato mattina, appunto, con il sestiere di Porta Maggiore. Ci sarà quindi il debutto per il nuovo cavaliere neroverde Lorenzo Savini, coadiuvato dall’ex giostratore Guido Crotali. Il 21enne pescarese, quest’anno, sarà l’unica novità tra coloro che sfideranno il moro. Savini proverà alle 10, mentre alle 11.30 sarà la volta del sestiere di Porta Tufilla con Massimo Gubbini. Alle 13, poi, tornerà a saggiare la pista dello Squarcia anche Pierluigi Chicchini, per il sestiere di Sant’Emidio.

A concludere il programma del sabato, alle 14.30, sarà la Piazzarola, con il giovane cavaliere Nicholas Lionetti. Domenica mattina, infine, spazio agli altri due sestieri: alle 10 toccherà a Lorenzo Melosso per Porta Romana, alle 11.30 al campione uscente Luca Innocenzi di Porta Solestà. Intanto, a proposito dei gialloblù, nei giorni scorsi ha preso il via il ciclo di incontri dal titolo ‘Ascoltiamoci’, nella sede di via De Berardinis. Si tratta di un progetto di formazione rivolto a tutti i sestieranti ma, più in generale, a tutti coloro che desiderano saperne di più sul ‘funzionamento’ di un sestiere tra passato, presente e futuro. Nel primo appuntamento, che ha riscosso grande partecipazione, si è parlato di cosa sono lo statuto, l’atto costitutivo e il bilancio. Nel secondo incontro del 9 febbraio, si affronterà invece il regolamento di sfilata, ma si parlerà anche di costumistica e dell’organizzazione del corteo.

Matteo Porfiri