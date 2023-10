Alloggi e lavoro inclusivo. I bandi della Fondazione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli è determinata a contrastare il fenomeno del disagio abitativo e a favorire il lavoro di persone fragili dando concreto sostegno alla costituzione di reti fra Enti pubblici e privati, per sostenere l’avvio di due nuovi interventi di abitare sociale e di inclusione lavorativa. Entrambi i bandi per la presentazione di progetti esecutivi, nell’ambito del Piano pluriennale 2023-2025, sono rivolti a partenariati guidati da Enti del Terzo settore. Il bando ’Agenzia sociale per il lavoro’ è finalizzato a creare opportunità occupazionali attraverso iniziative di inclusione sociale e lavorativa e di riqualificazione delle competenze, rivolte esclusivamente a disabili e soggetti fragili, mediante una rete di partenariato pubblico privata da intendersi come "agenzia sociale per il lavoro". I progetti esecutivi dovranno essere trasmessi alla Fondazione entro il 15 novembre 2023. La Fondazione sostiene la realizzazione di più progetti esecutivi – che abbiano superato la procedura valutativa con esito positivo nel rispetto delle risorse previste sul Bando – attraverso lo stanziamento di un importo fino all’80% del costo complessivo del progetto stesso, e comunque fino a un massimo di contributo richiedibile pari 200mila euro. Per la realizzazione di questo intervento sono disponibili risorse fino ad un massimo di 600mila euro. Al fine di presentare il bando la Fondazione realizzerà un webinar, attraverso la piattaforma ’Microsoft Teams’ martedì 10 ottobre alle 15. Per accedere al webinar è necessario registrarsi preventivamente e comunque entro il 9 ottobre 2023 al seguente link https:forms.gleWpyqtyDMeZd82gvh9.

Il bando ’Agenzia immobiliare sociale’, in scadenza il 30 novembre 2023, è finalizzato ad aumentare l’offerta di alloggi e ad attivare percorsi di accompagnamento e di sostegno all’autonomia, massimizzando l’accessibilità economica dei servizi di ospitalità e favorendo le categorie più deboli attraverso azioni mirate di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento per la ricerca della casa. La Fondazione sosterrà la realizzazione di un unico progetto esecutivo attraverso lo stanziamento di un importo fino all’80% del costo complessivo del progetto stesso, fino a un massimo di 600mila euro. Per la presentazione dei progetti è necessario utilizzare la procedura telematica prevista dalla Fondazione disponibile sul sito internet https:contributi.fondazionecarisap.it e trasmettere gli elaborati a mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com.