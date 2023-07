Il comune di Spinetoli consegna gli alloggi popolari a 14 famiglie. Si tratta di un lavoro iniziato due anni fa con la stesura di una graduatoria. "Si può considerare rigenerato il sistema sulle politiche abitative – commenta il sindaco Alessandro Luciani – che è molto importante per i nuclei famigliari in difficoltà. Volevo ringraziare la struttura dell’Erap, che ha lavorato molto per soddisfare tutte le esigenze, a partire dal presidente Saturnino Di Ruscio. Di lavoro ce n’è tanto da fare, soprattutto per la manutenzione straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica. Sono tanti progetti che riguarderanno case esistenti, per cui è prevista una riqualificazione anche a livello di efficientamento energetico. Il riformismo dell’ente sta cominciando a dare i suoi frutti: l’Erap sta lavorando bene".