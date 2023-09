Alloggi popolari e giardini a Fermo: ecco il piano del Comune

Fermo, 18 settembre 2023 – Nuovi passi importanti in tema di edilizia residenziale pubblica. Partiti su immobili di proprietà comunale interventi di riqualificazione per essere destinati ad alloggi residenziali. Hanno preso il via a Fermo i lavori su palazzo Trevisani in corso Cavour e che prevedono interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico e la realizzazione di uno spazio pubblico. Lavori che rientrano nell’ambito del ’Programma Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’, a cui sono già stati riconosciuti finanziamenti e risorse da parte del Pnc per oltre due milioni euro. Per Palazzo Trevisani il Comune è il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi, l’Erap invece curerà la progettazione e la direzione dei lavori a seguito della convenzione sottoscritta fra i due Enti.

Dello stesso programma di investimenti complementari al Pnrr fanno parte anche gli interventi, avviati in questi giorni, di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, per l’edificio dell’ex scuola Sacri Cuori, beneficiario di un finanziamento di oltre un milione. A giugno la Giunta aveva approvato il progetto dell’Erap, presidio di Fermo, volto al recupero degli alloggi di proprietà comunale di via Fermi per una riqualificazione che, anche in questo caso, verrà curata dall’Erap stesso, che ha partecipato con questa progettualità al programma Pnc.

“Si interviene con azioni mirate per il recupero di beni di proprietà comunale che hanno bisogno di manutenzione – sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro – investimenti importanti che vanno incontro a chi ha difficoltà abitative, a coppie o a nuclei monoparentali". "Obiettivo di questi interventi è quello di riqualificare il patrimonio comunale per finalità residenziali pubbliche. Tante azioni nell’ambito di una progettualità che sia da parte dell’Erap che dell’Ente comunale hanno questi importanti obiettivi", ha detto l’assessore al Patrimonio, Ingrid Luciani. In tema di social housing, ovvero di edilizia residenziale sociale, l’edificio ex sede di polizia stradale e Croce Rossa, di proprietà comunale in via Graziani 71, sarà oggetto di riqualificazione e ristrutturazione, finalizzati, alla realizzazione di 10 alloggi. Previsto anche il recupero delle aree verdi.