"Alloggi popolari in via Romagna"

Alloggi popolari al distretto sanitario di via Romagna: è quanto chiedono di fare i Sindacati Inquilini, che hanno inviato una missiva al sindaco Antonio Spazzafumo e all’assessore Andrea Sanguigni, affinché valutino la proposta di trovare una sistemazione alle tante famiglie che, in riviera, non hanno un tetto. Ad inoltrare la richiesta sono stati Antonio Angelini (Sicet-Cisl), Angelo Lancianese (Sunia-Cgil), Daniele Primavera (Unione Inquilini) e Andrea Catalani (Uniat-Uil): "In queste settimane – scrivono - abbiamo appreso di come il comune abbia disposto una permuta dell’immobile ex Asl di via Romagna. Dato che non ci risulta sia ancora stata formalizzata una nuova destinazione per l’area, ci sentiamo quindi di proporre un intervento. Riteniamo infatti che quello spazio possa essere efficacemente utilizzato a fini abitativi per l’edilizia sovvenzionata e per progetti di ospitalità sociale, previa negoziazione con l’Erap e altri partner degli interventi conseguenti". La permuta include il terreno di via Sgattoni sul quale sorgeranno le nuove strutture di medicina territoriale, e che quindi diventeranno proprietà dell’Ast. Per i proponenti questa misura avrebbe diversi vantaggi: intanto, il quartiere Sant’Antonio non rientra in alcun intervento di edilizia sovvenzionata, e i beneficiari vivrebbero in una delle zone più vive della città, peraltro ricca di servizi di ogni tipo, e pertanto adatta ad ospitare persone con disabilità.

Questo intervento, inoltre, risulta a consumo di suolo zero e senza aumento di cubatura rispetto all’immobile attuale, che ha dimensioni ragguardevoli e quindi darebbe alla città un cospicuo numero di alloggi in più. "Come sindacati abbiamo sottoposto più volte alla vostra attenzione la crisi abitativa che investe San Benedetto – concludono Angelini, Lancianese, Primavera e Catalani – Ci rendiamo conto che, senza una radicale inversione di tendenza statale, l’ente comunale spesso non dispone di risorse economiche e patrimoniali sufficienti a intervenire efficacemente sul tema. Tuttavia, questo non vuol dire che l’ente non possa fare nulla. È possibile, infatti, assumere come prioritaria l’emergenza casa sviluppando politiche adeguate, ad esempio mettendo a disposizione della progettualità Erap beni immobili di proprietà comunale. Riteniamo che la migliore soluzione sarebbe quella di provvedere al riuso sociale di edifici che hanno esaurito la loro funzione urbanistica precedente; meglio ancora quando questi sono già di proprietà pubblica".

Giuseppe Di Marco