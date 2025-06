Alloggi popolari, Marchegiani all’attacco

Via Toscana e Via Manara: è su due immobili situati in queste strade del centro che si concentrano le attenzioni di Annalisa Marchegiani. La consigliera di minoranza ha recentemente depositato due distinte interrogazioni con cui si chiede all’amministrazione di rendere conto, da una parte, sul destino dell’edificio nel quartiere Sant’Antonio, e dall’altra sui tempi per l’assegnazione degli alloggi popolari che ospiterà la struttura del Paese Alto. Marchegiani rammenta che l’edificio tra via Toscana, via Lucania e via Umbria è stato oggetto di intervento edilizio privato "sul presupposto di un contestuale beneficio pubblico – dice - consistente nella realizzazione e successivo obbligo di cessione di standard pubblici aventi un valore complessivo di 1.283.007 euro, tra area esterna, piano terra e piano interrato. Le unità immobiliari pubbliche o le aree riferite alla convenzione del 31 ottobre 2013 non sono state trasferite al comune". Nell’interrogazione viene rammentato che, dopo diverse interrogazioni, il consiglio veniva informato che la pratica era stata inviata all’ufficio legale del comune per un’eventuale azione giudiziale a tutela dell’ente. La consigliera quindi chiede al sindaco di rendere noto lo "stato del giudizio intrapreso, sulle richieste qui formulate nonché su ogni altra informazione utile e dovuta ai cittadini, anche in ordine ad eventuali accordi di natura transattiva intrapresi, o proposti dall’attuale intestatario dei beni, a tutela del patrimonio dell’ente e dell’interesse pubblico". L’altra interrogazione, quindi, riguarda le case popolari. In tal senso va rimarcato come, l’11 settembre 2024 - il 26 settembre per i residenti Aire – sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come da apposito bando pubblico. Nota la Marchegiani che "l’articolo 13 del regolamento comunale, disciplinante criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevede la nomina di apposita commissione, formata da cinque membri di valutazione delle domande, responsabile delle graduatorie che determinano l’ordine di assegnazione dei citati alloggi. L’Erap – continua la consigliera - ha ultimato l’edificio residenziale pubblico sito in via Manara, già sottoposto a verifica e collaudo". Pertanto Marchegiani domanda al sindaco di relazionare sulla "tempistica relativa alla nomina dell’apposita commissione, nonché sulla conseguente assegnazione degli alloggi disponibili in via Manara".

Giuseppe Di Marco