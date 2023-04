Alloggi pubblici, assegnato a una famiglia quello di via Palmaroli

E’ stato assegnato per la prima volta, nei giorni scorsi, l’alloggio parcheggio del comune di Grottammare, che si trova in via Palmaroli, in uno dei luoghi più panoramici del paese alto. L’appartamento, di 66 mq, è stato destinato ad una famiglia di 4 persone, genitori con 2 bambini, che hanno lasciato libero un alloggio parcheggio di appena 30 mq. dove abitavano in precedenza. E’ stata una pratica complessa quella portata avanti del dottor Igor Vita, responsabile dell’area Servizi alla persona. L’alloggio è un fiore all’occhiello di Grottammare, la cui amministrazione ha investito oltre 125mila euro per il rifacimento del tetto, del solaio, la sostituzione degli infissi e delle finestre, le finiture e l’adeguamento degli impianti tecnologici; opere eseguite tra il 2018 e il 2022. Sono salite così a 9 le case parcheggio nella disponibilità diretta del Comune di Grottammare, il cui patrimonio immobiliare comunale, destinato all’emergenza abitativa, è composto da appartamenti con superficie da 20 a 70 mq. Tra i più grandi c’è proprio l’immobile di via Palmaroli. L’assegnazione degli alloggi parcheggio avviene, con delibera di giunta comunale, sulla base di valutazioni effettuate dal personale dei Servizi sociali.