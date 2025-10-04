Alloggi sociali, ora è corsa al restauro

Ci sono novità sui lavori di ristrutturazione del palazzo Fondazione ex Costante Maria in via Sant’Agostino del paese alto di Grottammare, oggetto di attività di restauro per un valore di oltre un milione di euro. Il progetto esecutivo è dovuto tornare alla Stazione Unica Appaltante (Sua) di Fermo, per l’aggiornamento dei prezzi in linea con l’ultimo prezziario regionale. "Qualcosa è aumentato – ha commentato il sindaco Alessandro Rocchi – ma il quadro economico resta lo stesso. Per mantenere gli equilibri saranno cambiante alcune lavorazioni. Completato questo iter, i lavori potranno andare a gara d’appalto. Ci sarà da accelerare, poiché dentro al progetto vi è un finanziamento del PNRR per il quale ci sono tempi da rispettare e in più l’Ambito sociale 21 ci ha chiesto di rendere usufruibili i tre alloggi di housing First già entro il prossimo mese di marzo, quindi in termini temporali molto anticipati rispetto alla conclusione dell’intervento finanziato nell’ambito del Contratto di Quartiere II". Alla base del progetto complessivo, infatti, c’è il consolidamento strutturale del fabbricato, la finitura del piano terra e terzo e il rifacimento del tetto. Ora l’amministrazione comunale di Grottammare ha chiesto alla progettista architetto Federica Paoletti di modificare gli elaborati del progetto esecutivo già consegnato, tenendo conto dell’esigenza che entro il 30 marzo del 2026 gli alloggi al primo piano possano essere fruibili dagli assegnatori così come richiesto dall’Ambito 21. Di conseguenza si dovrà modificare l’accesso alle altre parti del cantiere in modo da lasciare un ingresso indipendente e sicuro per gli assegnatari degli alloggi Erap. L’importo complessivo resta immutato: 1.009.452 euro di cui 511.695 euro di opere strutturali, 154.630 di impianti vari, 78.153 di opere per l’efficientamento energetico, il resto sono oneri diversi.

Marcello Iezzi