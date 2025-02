All’orizzonte arriva la nuova variante

Ballarin, l’amministrazione dà mandato ai tecnici di redigere la perizia di variante per la rimodulazione degli spazi del manufatto destinato ad ospitare museo e sala conferenze, con contestuale inserimento di un punto ristoro al padiglione che venga gestito, in futuro, da associazioni che prevedano l’impiego di personale diversamente abile. Si prefigura scoppiettante, il consiglio comunale aperto previsto per sabato 22 febbraio: nella seduta, inevitabilmente, si parlerà dell’impronta che l’amministrazione intende dare al futuro parco, e la discussione virerà inevitabilmente sulla variante che gli uffici di Viale De Gasperi dovranno mettere nero su bianco per decisione della giunta, che ha adottato tale decisione con propria delibera nella riunione di martedì. In delibera viene specificato che il progetto appaltato include, fra le altre cose, la realizzazione di due manufatti: uno di questi diventerà un polo culturale e l’altro un padiglione associativo, inclusivo e didattico. Quindi si è stabilito di unire le funzioni didattiche e museali in un’unica sede all’interno del parco, mantenendo nel padiglione i servizi di ristoro e socializzazione, in modo che questi spazi siano più facilmente fruibili. A fine gennaio, va ricordato, è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione del giardino inclusivo.