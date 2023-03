All’Ospitale c’è ’Violenza di genere’

Giovedì alle 21,15 presso l’Ospitale si svolgerà l’incontro "Violenze di genere" con l’intervento della giudice Paola Di Nicola Travaglini. L’incontro sarà gestito dal Gruppo transfemminista intersezionale "Libere Tutte" in collaborazione con il Cav (Centro Anti Violenza) della cooperativa On The Road, che dialogheranno con la Giudice nell’approfondimento di un tema delicato quanto drammatico e urgente come la violenza generata dalla intolleranza verso la differenza di genere. Nel suo libro "La mia parola contro la sua: Quando il pregiudizio è più importante del giudizio", la giudice Paola Di Nicola Travaglini racconta alcuni dei pregiudizi che la nostra società ha interiorizzato e che svolgono un ruolo fondamentale nell’alimentare e giustificare la violenza nei confronti di un gruppo, quello delle donne, ritenuto inferiore all’uomo. Ingresso gratuito con tessera Fic.