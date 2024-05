All’Ospitale una serata per imparare a combattere la plastica

Sabato prossimo presso l’Ospitale, al paese alto

di Grottammare, si svolgerà

un evento interamente dedicato alla lotta alla

plastica con la giornalista scientifica Daniela Cipolloni. ’Mal di plastica’ è il titolo dell’incontro che riprende il titolo del libro ’Mal di plastica: Verità e bugie sul materiale che ha sommerso il mondo ed è entrato nel nostro sangue’ (Edizioni Dedalo) scritto da Daniela Cipolloni, Teresa Paoli e Paola Vecchia. Nel pomeriggio, dalle 18 e 15 verrà presentato il libro e dialogheranno con l’autrice: Massimo Capriotti e Fabrizio Leone, mentre sarà collegata on line Raffaella Mossotti (ricercatrice del Cnr di Biella) per esplorare gli aspetti scientifici della questione plastica anche in relazione all’inquinamento marino. Dopo la pausa aperitivo, alle 21 e 15 verrà proiettato il bellissimo documentario vincitore del Prix Italia Ifad Copeam, ’Plastica connection’ di Teresa Paoli e Paola Vecchia.