Alluvione, premio ai volontari

A metà settembre, quando l’alluvione sconvolse il nord delle Marche, seminando morte e distruzione nell’anconetano e nel pesarese, partirono dal Piceno per dare una mano alla popolazione colpita dalla tragedia. I volontari della protezione civile di Folignano, in quella occasione, non si risparmiarono e si adoperarono nelle operazioni di soccorso. E così, a distanza di sette mesi da quei terribili momenti, il gruppo folignanese ha ricevuto un attestato di gratitudine proprio per il prezioso sostegno offerto. La cerimonia di premiazione si è svolta qualche giorno fa ed è stata organizzata dal Comune di Senigallia. "È stato un onore per noi aiutare e partecipare ai soccorsi", racconta Marco Giacoboni, consigliere comunale delegato alla protezione civile e volontario della stessa associazione. Insieme a lui, a Senigallia, intervennero anche il caposquadra Nazzareno Fioravanti e Daniele Paci. Soddisfatto per questo attestato anche il sindaco di Folignano, Matteo Terrani. "Siamo orgogliosi della nostra Protezione Civile".