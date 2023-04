Alta tensione sindacati "Presidio in Regione"

Selezioni interne per l’assegnazione degli incarichi di funzione: le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl salute e Fials accusano la commissaria dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Vania Carignani, di "illegittimo annullamento delle procedure". Si respira ancora un clima molto teso, dunque, tra i dipendenti degli ospedali Piceni, dove è in corso una vera e propria battaglia che vede, da una parte le organizzazioni sindacali e i lavoratori ad esse iscritti, dall’altra la commissaria. Il tutto in seguito alla volontà espressa da quest’ultima di revocare, per mancanza di copertura finanziaria, le procedure inerenti alla definizione dell’assetto delle funzioni del personale sanitario e amministrativo e, contestualmente, le prove concorsuali già espletate con la pubblicazione delle relative graduatorie. "Richiamata la precedente comunicazione del 23 marzo scorso – scrivono in una nota Viola Rossi della Cgil, Giorgio Cipollini della Cisl, Paolo Sabatini della Uil, Benito Rossi dell’Ugl e Fausto Menzietti della Fials – con cui contestavamo la mancata condivisione dell’ordine del giorno della riunione sindacale fissata per il giorno 30 marzo (ieri ndr) in quanto giudicato totalmente inadeguato, appresa la decisione della Carignani di revocare tutte le procedure inerenti all’individuazione degli incarichi di funzione ed i relativi concorsi interni, preso atto, con profonda amarezza e sdegno, che la Carignani, sostituendosi al ruolo delle organizzazioni sindacali ha informalmente convocato, per i giorni 29 e 31 marzo 2023, tutti i dipendenti coinvolti nelle procedure concorsuali, reiterando così ancora una volta una condotta antisindacale, comunichiamo che non partecipando alla riunione del 30 marzo 2023 la stessa, in mancanza della maggioranza dell’organismo sindacale, non potrà che essere rinviata concordando data ed ordine del giorno. In attesa – si legge ancora –, è indubbio che la Carignani non potrà varare alcuna organizzazione dei servizi che comporti un onere a carico del fondo risorse decentrate, in quanto lo stesso può essere utilizzato solo previa contrattazione. A seguito delle iniziative perseguite dalla Carignani, preannunciamo un presidio davanti alla sede della Regione Marche per lunedì 3 aprile, per denunciare all’esecutivo la gravissima condizione ambientale venutasi a creare all’interno degli ambienti di lavoro del Servizio sanitario Piceno".

l. c.