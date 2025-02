Altalena inclusiva al parco

Tra gli obiettivi principali dell’amministrazione di Grottammare c’è l’inclusività e la città ha una serie di aree gioco inclusive che sono progettate per bambini con disabilità e adesso intende dotare il parco di via Picciotti di un’altalena inclusiva. A tal fine ha incaricato la ditta Macagi di Cingoli, di reperire il materiale necessario e di procedere al montaggio in tempi brevi del gioco inclusivo. La spesa prevista è di 2.835 euro più iva. Altro intervento simile sarà eseguito nella spiaggia accessibile, sul lungomare sud. Per migliorare l’attività ludica della spiaggia il Comune, assessore Monica Pomili, ha deciso di acquistare un Calcioballila professionale ideato per consentire alle persone diversamente abili di accedere al tavolo con due sedie a rotella per lato avendo una buona visuale del campo.