Alto Bretta e rifiuti non autorizzati "Quel carico aveva un odore acre"

Di aver conferito rifiuti non autorizzati nella discarica dell’alto Bretta sono accusate, a vario titolo, tre persone, due uomini e una donna, legali rappresentanti di una ditta di Brescia. Nei loro confronti è in corso il processo davanti al giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli che ieri ha ascoltato le testimonianze di un carabiniere forestale e di un ispettore territoriale dell’Arpa delle Marche. Tutto è nato da un sopralluogo effettuato dai carabinieri forestali il 31 luglio del 2019 nell’ambito di controlli ad ampio raggio. I militari si portarono quel giorno nella discarica dell’alto Bretta gestita dalla Geta. Erano in arrivo diversi camion che dovevano conferire rifiuti. Su due di questi si concentrarono in particolare le attenzioni dei militari dell’Arma.

"Tra i tanti autoarticolati che erano giunti quel giorno, la nostra attenzione fu attratta dal fatto che due di questi presentavano un aspetto disomogeneo del carico" ha raccontato al giudice il carabiniere forestale. "Insieme al proprietario del sito decidemmo di farlo entrare e avvisammo l’Arpam che c’era necessario effettuare un controllo. Si trattava di un camion proveniente da una fonderia della provincia di Monza; facemmo foto e verificammo il formulario che identificava i rifiuti trasportati". Successivamente intervennero gli incaricati dell’Arpam, tra cui l’ispettore territoriale sentito ieri mattina in tribunale. "Dal campionamento e dalle successive analisi è quindi emerso che fra i rifiuti erano presenti sostanze che non risultavano nelle analisi chimiche riportate nel formulario di accompagnamento al carico. Dalla visura camerale risalimmo poi ai responsabili della ditta" ha aggiunto il carabiniere. L’ispettore dell’Arpam ha riferito delle modalità del controllo. "Dopo aver riversata in una piazzola il carico notammo presenza di materiale scuro, con mattoni; emetteva un odore acre, forte, presumibilmente derivato da materiale organico. Abbiamo quindi fatto la quartatura prelevando cinque aliquote di campioni che sono poi state analizzate – ha detto l’ispettore territoriale dell’Arpam –. Le successive analisi hanno portato in evidenza discordanze fra il materiale prelevato rispetto alle analisi di accompagnamento, riferite in particolare ad un ph alto, che attestava la presenza di materiale corrosivo, non riportato nei documenti". Le difese degli imputati hanno eccepito la competenza territoriale.

Peppe Ercoli