Altra auto rubata, beffa per i proprietari durante la cena

La Riviera delle palme continua ad essere una sorta di ’autosalone a cielo aperto’ dove i ladri di auto scelgono con comodo le vetture da portare secondo le richieste di mercato. Dopo le auto cannibalizzate e quelle private di cerchi e gomme, nella serata di venerdì, sul lungomare di San Benedetto è stata rubata un’Alfa Romeo Stelvio parcheggiata nei pressi del Lido Azzurro. I proprietari, residenti a Cossignano, erano venuti a cena in un ristorante della zona e quando sono usciti non hanno più trovato la loro auto. Opera di una banda specializzata, anche in questo caso, poiché l’app sul telefonino, con la quale il conducente cercava di rintracciare il veicolo, lo segnalava nel punto esatto dove l’aveva parcheggiata, mentre l’Alfa Romeo era già sparita. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine che hanno diramato le ricerche, mentre la denuncia è stata fatta ieri mattina nella compagnia carabinieri di San Benedetto. Del veicolo nessuna traccia. Nella piazzetta di via Fileni, a pochi passi dalla sede della polizia locale, invece, sempre venerdì sera, è sparito uno scooterone. Si tratta di furti che non sono stati messi a segno a notte fonda, ma entrambi nelle prime ore della serata.