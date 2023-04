Altra doccia fredda per la scuola Beffa Arquata, altre pluriclassi "Non mantengono le promesse"

L’Ufficio scolastico regionale per le Marche ha emesso il decreto riguardante le sezioni e le classi istituibili nella regione per l’anno scolastico 20232024 per ciascun ordine e grado di istruzione, ovvero per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e per i percorsi di II livello. Ebbene, dal decreto, nel quale è scritto che le classi sono state istituite ’con il pieno utilizzo delle risorse assegnate all’Usr’, emerge che anche per il prossimo anno la scuola elementare di Arquata avrà due pluriclassi, mentre la media avrà due classi, una prima e una terza perché – da come si legge nel documento – non ci sono iscritti per la seconda, mentre per la prima ce ne sono 8 e per la terza 12. Per quanto riguarda, invece, la primaria ci sono stati: 5 iscritti alla classe prima, 3 alla classe seconda, 6 alla classe terza, 5 alla classe quarta e 3 alla classe quinta. Numeri che hanno determinato la formazione di due pluriclassi.

Dunque, nessuna buona notizia per la scuola di Arquata che, per assurdo, non avendo la struttura lesionata (perché è stata ricostruita con fondi privati), non rientra nel Decreto ricostruzione che deroga stabilmente nei comuni del cratere al numero minimo degli alunni che sono richiesti per la formazione delle classi fino all’anno 2028-2029.

Comuni, però, dove ci sono istituzioni scolastiche parzialmente, o totalmente inagibili, ospitate in strutture temporanee di emergenza, e che accolgono alunni sfollati. Un passaggio, quest’ultimo, per il quale le istituzioni che rappresentano il territorio a livello nazionale avevano assicurato una modifica. Ma evidentemente non è stato così.

"Il ministro all’istruzione Valditara – dice Aurora Lauri, mamma arquatana e rappresentante dell’associazione Arquata futura –, nel corso della sua visita ad Ascoli, aveva rassicurato sull’estensione della deroga anche alle scuole non danneggiate dal sisma. Il problema è questo cavillo per il quale solo i plessi inagibili vi rientrano. Ma la scuola di Arquata è stata ricostruita ex novo grazie a fondi privati. Le strutture scolastiche che sono state veramente danneggiate dal terremoto, nel cratere, sono solo ad Arquata, e qualcosa a Visso. I danni il sisma non li ha fatti dappertutto. Abbiamo scelto di rimanere ad Arquata e quindi abbiamo diritto anche noi ad avere la scuola per i nostri figli. Ogni anno riceviamo solo promesse alle quali non seguono fatti, e ci ritroviamo sempre a ricominciare questa battaglia. Nell’anno scolastico in corso – continua – i nostri figli sono in pluriclasse sulla carta, ed è solo grazie ai soldi delle donazioni che possiamo pagare docenti per ore aggiuntive. Chiediamo che alle parole seguano i fatti come promesso dal Ministro e dai politici locali al nostro sindaco".

Lorenza Cappelli