Altra donazione per pediatria: "Aiuto per le vie aeree neonatali"

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha ricevuto un’altra importante donazione: è stato consegnato ieri, al reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale ‘Mazzoni’, un videolaringoscopio neonatale da parte della ditta Alessi Srl di Appignano nella persona del suo legale rappresentante, Vinicio Alessi. Il dispositivo medico, della ditta Euromed e del valore di 5.000 euro, così come sottolinea il direttore dell’unità operativa complessa, Ermanno Ruffini, fa della patologia neonatale picena il primo presidio di tutto la regione che ne può usufruire. "Questo strumento, dotato di monitor digitale e di un visore portatile, consente ai medici neonatologi una più facile gestione delle vie aeree neonatali – spiega Ruffini – grazie a un sistema che permette una rapida visualizzazione della laringe, necessaria per la manovra di intubazione tracheale. È utile, inoltre, per verificare il posizionamento del tubo endotracheale stesso e per la sua sostituzione, con maggior comfort del neonato e dell’operatore, oltre che minore trauma per il piccolo paziente".

La patologia neonatale di secondo livello del nosocomio ascolano, dall’inizio dell’anno ha ricoverato 101 neonati con patologie respiratorie, metaboliche, infettive e legate alla prematurità (con età gestazionale superiore a 32 settimane), di cui 18 gravi prematuri provenienti in back-transfer dalla terapia intensiva neonatale di Ancona e residenti nel territorio Piceno, in accordo con le raccomandazioni della rete neonatologia marchigiana. "Grazie a questa donazione – continua Ruffini - la patologia neonatale dell’ospedale Mazzoni acquisisce uno strumento indispensabile e all’avanguardia per l’assistenza ai piccoli pazienti critici". "Questa particolare attenzione – dice il direttore dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini – dimostra, da un lato la sensibilità della società civile locale alle problematiche riguardanti la salute dei bambini, dall’altro è un riconoscimento al lavoro svolto da tutto il personale sanitario".

Lorenza Cappelli