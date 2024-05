"Altra lottizzazione, così ci rimette il nostro paesaggio"

Serpeggia un certo malumore fra personaggi del mondo dell’arte, della cultura e di chi si dedica giornalmente alla difesa dell’ambiente del territorio, dopo che qualcuno ha fotografato, il grande cartello che campeggia ai margini di un campo di grano sulla collina in contrada San Michele a Cupra Marittima. Annuncia una nuova lottizzazione per la costruzione di ville mono e bifamiliari. "L’unico vero bene di Cupra Marittima – commentano artisti e operatori culturali – è il paesaggio, che in questo modo se ne sta andando a quel paese. Arrivano altre lottizzazioni ed altro cemento nelle zone più belle del nostro territorio. E’ inaccettabile". In comune al momento la lottizzazione risulta in istruttoria e nessun atto ancora compiuto. Nel Piano Regolatore e in quello di fabbricazione, risulta zona edificabile fin dagli anni ’70. Come dire che l’area è da tempo edificabile e che adesso, forse con la ripresa dell’edilizia e degli investimenti, i proprietari hanno deciso di dare seguito alla vendita di lotti con le opere di urbanizzazione già predisposte. La lottizzazione prevede la vendita di sei lotti per la costruzione di altrettante villette in una delle zone più verdi e panoramiche di Cupra Marittima.